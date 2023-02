Da Verona a Verona. Ricomincia da qui la corsa di Castrovilli in viola

L'anno scorso l'Hellas segnò la svolta della stagione di Geatano Castrovilli . Quest'anno potrebbe essere il 10 viola potrebbe danzare sul prato del Bentegodi per ritrovarsi. Il Corriere Fiorentino si concentra su di lui oggi. Infatti contro i gialloblù Castrovilli segnò il suo unico gol l'anno scorso. Un gol pesante però. Da li in poi Gaetano tornò a essere quello ammirato con Montella, all'inizio della sua avventura in viola.

Il Calvario

Poi l'infortunio che ha segnato il suo 2022. L'ex Bari ha messo tutto se stesso nel recupero e ora finalmente, dopo anche un problema al polpaccio, può tornare ad essere protagonista in viola. Partirà dalla panchina, ma gli ingressi contro la Juve e il Braga hanno fatto intravedere che la sua condizione sta salendo. I segnali ci sono affinchè lo staff sanitario possa dirsi ottimista su di lui. Anche Italiano ha parlato della sua condizione fisica. Sapendo come sia difficile tornare da un infortunio così duro. Il tecnico es Spezia sa quanto sia fondamentale Castro con i suoi strappi per una squadra che va a ritmi alti come la Fiorentina. In più l'esultanza rimasta in gola a Torino grida vendetta, il 10 vuole tornare ad esultare.