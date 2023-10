Da Vecino a Saponara, senza dimenticare Traorè: Fiorentina-Empoli, che affari

Della gestione Corvino si ricorda anche il clamoroso dietrofront per Traorè, arrivato addirittura a Careggi per le visite mediche. Poi non se ne fece di nulla.

Quanti affari tra Fiorentina e Empoli. Prima qualche prestito (Vecino, Zurkowski, Dragowski e Terzic) e poco più. Gli anni dei Della Valle hanno portato in dote solo un paio di affari veri. Una meteora che risponde al nome di Rasmussen e l’acquisto di Riccardo Saponara (circa 10 milioni) nel gennaio del 2017. Della gestione Corvino si ricorda anche il clamoroso dietrofront per Traorè, arrivato addirittura a Careggi per le visite mediche. Poi non se ne fece di nulla. Il presente racconta di nuovi intrecci che potrebbero verificarsi a breve. Lo riporta la Nazione.