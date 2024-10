Da Terracciano a Biraghi, l’eredità di Corvino: chi è rimasto a Firenze?

L'ultima a essere stato ceduto, e c'è ne sono stati tanti, è stato Nikola Milenkovic. Il centrale serbo è passato al Nottingham Forrest per 15 milioni. Mentre, se ci concentriamo su chi è rimasto, viene subito da pensare a Pietro Terracciano preso in prestito nel 2019 dall'Empoli, dove Zurkowski fece il percorso inverso. Poi abbiamo il capitano Biraghi, arrivato dal Pescare per 2,7 milioni. Infine Riccardo Sottil, arrivato nelle giovanili viola e confermatosi in prima squadra.