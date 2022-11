Da scaricato al rischio minusvalenza, cambia rotta su Nico? Ma c’è un problema

L'idea in casa Fiorentina stuzzicava e non poco, ma con l'infortunio i piani sono andati completamente all'aria. Come riporta il Corriere dello Sport - Stadio, il club viola aveva messo in conto la cessione di Nico Gonzalez nella sessione invernale, a fronte di un ottimo mondiale disputato dall'argentino. Adesso però la strategia dovrà necessariamente essere diversa, visto che "mettere sul mercato un giocatore pagato come un diamante grezzo (27 milioni) ma rivelatosi fragile come uno Swarovski potrebbe rivelarsi controproducente in termini economici".