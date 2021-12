Tanti lampi e poca luce: la Fiorentina ritrova Ribery

La viola sfida il francese: osannato dai tifosi, voleva restare ma è finito a Salerno

"Rocco Commisso gli confezionò una presentazione in stile Hollywood. Una notte d’estate del 2019, quindicimila tifosi impazziti al Franchi e lui, FR7 a palleggiare in mezzo al campo accompagnato dalle note di “Rocky” e dai cori di un popolo in amore. La fotocopia di quello che era stato in passato il primo abbraccio al San Paolo tra Maradona e il Napoli. Se ne è andato due anni dopo quasi in silenzio, con un volo privato da Peretola e nessuno a salutarlo. Un divorzio che per Franck Ribery è stato un mezzo tradimento visto che lui, pur di restare ancora un anno in maglia viola, era disposto a dimezzarsi l’ingaggio. Una proposta caduta nel vuoto. Tra questi due momenti una Fiorentina anonima, qualche magia, tanti infortuni, una rapina nella sua villa e l’amore per la città e le sue bellezze artistiche. Che il campione francese amava ammirare passeggiando per le vie del centro storico".