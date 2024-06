Da Retegui a Zaniolo, passando per Lo Celso. Occhio ai deja vu di Pradè

Come abbiamo sottolineato Daniele Pradè per le basi della nuova Fiorentina potrebbe guardare in lidi già conosciuti, come sottolinea Nazione. In attacco Retegui, Lucca e Zaniolo sono tutti nomi già in giro dalla scorsa annata. Così come attenzione a Dia, che è separato in casa a Salerno. Il centrocampo, che andrà rifondato praticamente da 0, potrebbe avvalersi di qualche vecchio nome come Lo Celso e Vranckx, entrambi in scadenza, o Vera del Corinthians. Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano