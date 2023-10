Da Quarta a Gonzalez, per gli argentini al Maradona gara speciale

Napoli-Fiorentina sarà anche un po' una sfida sudamericana. Non solo perché lo stadio Maradona già di per sé richiama l'aria di casa e il nome dell'indimenticabile Diego, ma anche perché dopo la sfida in Campania per tanti giocatori sarà tempo di tornare in Sudamerica. Proprio i viola - ricorda il Corriere Dello Sport - sono i più rappresentati: Quarta, Gonzalez e Beltran (che non erano in Qatar per il Mondiale) hanno così tanti motivi di rivincita in più.