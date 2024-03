Da Nico Gonzalez ad Amrabat: il peso di Joe Barone sul mercato

Vice presidente al Cosmos, direttore generale alla Fiorentina, e a lui Commisso ha affidato il compito di rappresentarlo in Lega Calcio per le vicende che spesso sono battaglie di contenuti e di posizioni

Uno dei compiti del direttore generale della Fiorentina è quello di gestire il calciomercato. Ha infatti, definito l’acquisto di Nico Gonzalez per 27 milioni (23,5+bonus), il più oneroso nella storia della società viola, e altri ugualmente costosi come quelli di Amrabat (20 milioni) e Dodo (14,5 milioni+3,5 bonus compresi), a riprova della sintonia e della sinergia totali tra i due. Vice presidente al Cosmos, direttore generale alla Fiorentina, e a lui Commisso ha affidato il compito di rappresentarlo in Lega Calcio per le vicende che spesso sono battaglie di contenuti e di posizioni: sempre portate avanti da Joe Barone, che a proposito di Lega si è sempre battuto per aprire un ufficio di rappresentanza a New York, forte anche degli ottimi rapporti con il presidente della Fifa, Infantino, e dell’Uefa, Ceferin. Lo sottolinea il Corriere dello Sport.