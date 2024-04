Da Napoli: uno tra Italiano, Gasperini e Pioli per la panchina 2024/25

La corsa per la panchina azzurra è ridotta a tre sulle colonne del quotidiano meridionale

Il Mattino è sicuro: Antonio Conte è il nome che può sparigliare le carte sul tavolo, ma non quello in pole position per la panchina del Napoli. Secondo il quotidiano campano, infatti, a giocarsi la panchina del club azzurro nella prossima stagione saranno tre tecnici che sono attualmente impegnati anche nelle coppe europee: Vincenzo Italiano (Fiorentina), Gian Piero Gasperini (Atalanta) e Stefano Pioli (Milan).