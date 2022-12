Da Mutu per alzare il livello. Fiorentina torna a respirare atmosfera europea

Oggi la Fiorentina sarà impegnata nell'International Cup in Romania nel triangolare contro Rapid Bucarest, squadra allenata dall'ex viola Adrian Mutu, e Borussia Dortmund. Due test - scrive Repubblica Firenze - per alzare il livello e verificare soluzioni che potrebbero tornare utili alla ripresa della stagione, a inizio gennaio. Due avversarie di livello, dopo due amichevoli (Arezzo e Always Ready) servite per iniziare a far girare le gambe e a guardare qualche giovane aggregato dalla Primavera. I viola tornano a respirare l’atmosfera europea, con la speranza di poter andare il più avanti possibile in Conference League passando dal doppio playoff contro lo Sporting Braga in programma a febbraio.

Italiano dovrà fare a meno ancora di alcuni giocatori: dagli infortunati che stanno tornando a pieno regime, come Castrovilli e Sottil, ai Nazionali impegnati in Qatar cherientreranno a inizio della prossima settimana come Gonzalez ( dall’Argentina), Milenkovic, Jovic e Zurkowski. Non è partito per la Romania neanche Venuti, alle prese con un problema accusato nell’amichevole con l’Arezzo. Sarà interessante capire con quale modulo approccerà il tecnico viola, specie nella gara contro i tedeschi che potranno contare anche sui giocatori rientrati da Qatar. Come Thorgan Hazard, Meunier, Moukoko e Reyna. Il Dortmund è attualmente sesto in Bundesliga ma ha tutto per riportarsi nelle zone più alte. Non giocherà il capitano Marco Reus, 33 anni, alle prese con un infortunio alla caviglia sinistra.