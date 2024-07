Da McKennie a Lovric: ecco la situazione delle “alternative” a centrocampo

Ecco gli "altri" profili del centrocampo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Mckennie è sempre un profilo che interessa alla Fiorentina, ma al momento con la Juventus la pista è molto fredda. Per l'americano servono 12 milioni di cartellino più un esiguo stipendio. Il calciatore ancora deve aprire ai viola, prima vuole guardarsi intorno. Possibile anche un ritorno in patria. Stessa cosa per Lovric, con la trattativa che per il momento sembra essere bloccata.