Da Martinez Quarta alle partenze, i possibili sviluppi di mercato dopo l’Inter

Se la squadra è “fatta al 95%” (LEGGI), come ha detto Iachini, è logico pensare che siano ore di calma relativa per il mercato della Fiorentina. La Nazione scrive che gli ultimi giorni di mercato possono portare sviluppi interessanti, specie per Lucas Martinez Quarta (SCHEDA), del River Plate, che arriverà solo in caso di una partenza importante in difesa. Chiesa e Milenkovic sono i nomi noti, quelli che rischiano in maniera più concreta di salutare. Commisso ha fatto una promessa al primo in particolare, ma per ora nessuna offerta decente. Anche Pezzella ha mercato. In caso di partenza di Chiesa (la Juve non molla e starebbe studiando un piano) ci sarebbero le liquidità per andare su Piatek (SCHEDA), mentre Bielsa insiste per portare Pulgar al Leeds.