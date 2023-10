Da limite a punto di forza: il turnover di Italiano è da Champions

Centosedici gare sulla panchina viola e mai una formazione uguale a quella precedente. Tutti sulle corde fino all'ultimo, nessuno spiffero o riunione tecnica nel giorno della partita: è forse il turnover il segreto di Vincenzo Italiano nel triennio viola? Il Corriere dello Sport - Stadio prova a dare una risposta ai successi del tecnico, che in questo avvio di stagione ha già ruotato 26 giocatori dando la sensazione che tutti, prima o poi, possono avere una chance, replicando quanto visto la scorsa stagione con il doppio impegno. Quello del turnover sta diventando un dogma per il tecnico, che va verso la centodiciassettesima formazione diversa (Allegri si era fermato a 112). La sensazione infatti è che, nonostante si giochi di lunedì e si conosceranno i risultati delle altre big che lottano per la Champions, saranno tanti i nazionali a partire dalla panchina.