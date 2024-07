Da Kouamè a Ikonè: le ultime sulle uscite in casa Fiorentina

La Nazione fa il punto sulle trattative in uscita in casa Fiorentina. Per Kouame ancora non è detta l’ultima parola: se infatti, da un lato, Maiorca e Union Berlino hanno preso informazioni sul suo conto, i ritmi ai quali l’ivoriano sta lavorando hanno colpito Palladino, che prima di avallare la cessione dell’ex Genoa sembra volersi prendere ancora del tempo per giudicarlo a dovere (peraltro le recenti dichiarazioni da parte della dirigenza sul fronte dell’assetto offensivo fanno pensare che davvero potrebbe non arrivare un’altra prima punta).