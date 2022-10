Da Jovic a Bianco, sette note positive della notte scozzese. Più una stonata

E dopo 13 partite, finalmente note positive: sette, secondo l'analisi del Corriere Fiorentino in edicola oggi. Forse lo stop di Igor è l’unica stonata, ma se la Fiorentina torna a vincere in trasferta a distanza di sei mesi dall’ultima volta (era il 10 aprile scorso quando i viola s’imposero a Napoli) è anche grazie a una serata in cui tutto sembra finalmente girare al meglio.