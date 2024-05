Da Italiano a Nico Gonzalez: il futuro è incerto per molti. Solo Dodò rassicura

In casa Fiorentina regna sovrana la concentrazione sul presente, anche se il futuro rimane un tema caldo per molti. Tutta la squadra pensa al Cagliari prima e all'Olympiacos poi, ma la sensazione è che sia più un pensiero a breve termine che altro. Infatti, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il futuro è incerto per molti in casa Fiorentina. Partendo da Italiano che parlerà solo a fine stagione, passando per il contratto di Bonaventura o dalle parole di Nico Gonzalez che sottolinea il suo ottimo rapporto per Firenze ma ricorda a tutti dell'imprevedibilità del calcio. L'unico che sembra giurare amore eterno alla Fiorentina è Dodò, che anche ieri si è confermato idolo dei tifosi con dichiarazioni d'amore verso la Fiorentina e Firenze. Intanto, qualcosa cambia in dirigenza. In arrivo Roberto Goretti dalla Reggiana, affiancherà Pradè.