Da ieri Barak e Kouame: Gonzalez nel fine settimana

Vincenzo Italiano sta pian piano ritrovando e secondo il programma i "pezzi" mancanti della sua Fiorentina. Nella giornata di ieri recuperati Antonin Barak e Christian Kouame, entrambi di rientro dalle vacanze dopo le amichevoli giocate fino all'inizio del Mondiale con le loro nazionali. Inizialmente hanno svolto del lavoro personalizzato come primo passaggio prima di rientrare in gruppo. Come scrive il Corriere dello Sport, forse già nell'amichevole di domani contro l'Always Ready potrebbero rimettere i primi minuti nelle gambe, altrimenti l'appuntamento sarà rimandato al triangolare di sabato a Bucarest con Rapid e Borussia Dortumund. Rientro posticipato, invece, per Nico Gonzalez, che rientrerà nel fine settimana dopo la partita dei quarti di finale della sua Argentina contro l'Olanda per riprendere il suo percorso di recupero.