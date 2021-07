Da Genova: non solo Fiorentina, anche il Sassuolo su Erlic

Gli emiliani puntano ad ingaggiare, di nuovo, Erlic

Su Martin Erlic è vivo l'interesse di diverse società di Serie A. La Fiorentina, a cui piace il giocatore, dovrà quindi battere la concorrenza delle pretendenti per accaparrarselo. L'ultima delle quali, come riporta Il Secolo XIX in edicola stamattina, si chiama Sassuolo. Per i neroverdi si tratterebbe di un cavallo di ritorno: lo Spezia lo acquistò dagli emiliani nel 2018. Carnevali ha recapitato un'offerta di circa 4 milioni di Euro.