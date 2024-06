“Da Firenze a Bologna, quale passo avanti? Ma Italiano giocherà la Champions”

Uno può dire: alla fine dei giochi che passo avanti ha fatto Italiano, trasferendosi dalla Fiorentina al Bologna? Ora, è vero che il profilo delle due squadre può anche essere lo stesso, come è vero che dal punto di vista economico il tecnico nato a Karlsruhe non ha svoltato, ma ci dimentichiamo che con il Bologna potrà fare la Champions League e che lo stesso Bologna ha grandi ambizioni (dichiarate e non nascoste, e questo non è un particolare trascurabile) per il futuro, desiderando fortemente restare su per giù a questi livelli? La verità è che a oggi solo chi ha vinto gli scudetti (e non tutti, badate bene, senza mettersi a fare nomi e cognomi) gli avrebbe voltato le spalle. Lo riporta il Corriere dello Sport.