Da figlio prediletto a traditore. La prima volta di Chiesa da ex al Franchi

Quando si dice il caso, perché davvero non esiste sceneggiatura più completa e insindacabile. Quarantotto ore dopo il suo passaggio alla Juventus, stasera Federico Chiesa tornerà al Franchi per la prima volta da ex. O meglio, come scrive il Corriere dello Sport – Stadio, da figlio prediletto a figlio rinnegato. Sono passati cinque giorni dal palo con la Sampdoria a dieci secondi dalla fine del match, in mezzo c’è stato il passaggio alla Juve e gli applausi trasformati in fischi e male parole. I tifosi hanno considerato l’affronto imperdonabile e hanno preso una posizione netta, inequivocabile, tranciante a scavare un solco profondissimo e mai più colmabile: da idolo a traditore nello stesso stadio nel tempo di andare a dormire e svegliarsi.

