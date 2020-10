Sette giocatori della Juventus lasciano l’isolamento: segnalati alla Procura

“E’ stata la stessa Juventus a farci presente che sette tesserati del club bianconero hanno lasciato l’isolamento (imposto a giocatori e staff dopo i due positivi rilevati all’interno del gruppo squadra, ndr) e noi non abbiamo potuto far altro che segnalare la cosa all’Autorità competente, ossia la Procura“: con queste parole il direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl Città di Torino, Roberto Testi, ha raccontato la novità al Corriere di Torino. I sette in questione sono Cristiano Ronaldo, Bentancur, Cuadrado, Danilo e Dybala, che sono partiti dal J Hotel – la struttura designata per l’isolamento precauzionale – per raggiungere le proprie nazionali, ma anche Buffon e Demiral, i quali hanno preferito continuare l’isolamento presso le proprie abitazioni.