Con un piede e mezzo in Serie B, la Spal pensa già alla prossima stagione. A partire dalla guida tecnica, che potrebbe non essere affidata a Gigi Di Biagio: secondo quanto riporta La Nuova Ferrara, l’attuale mister viola Beppe Iachini, che difficilmente verrà confermato alla Fiorentina, e Roberto Venturato sarebbero in lizza per la panchina del club estense. Si attendono sviluppi nelle prossime settimane.