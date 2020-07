Basile: “Juric? Idea di Pradè, ma Commisso vuole un altro profilo. Chiesa? Offerte solo dall’estero”

Massimo Basile, giornalista fiorentino a New York, ha intervenuto al Pentasport di Radio Bruno:

“Commisso è preoccupato, vuole ottenere subito la salvezza per programmare il futuro. Non gli era piaciuta la gara col Sassuolo ma poi ha visto delle reazioni. A Iachini ha chiesto la salvezza, nient’altro: è quello il suo compito, nessuno gli chiede di stupire. Rocco soffre perché vorrebbe tornare a Firenze, ma non può. Ha passaporto italiano, quindi potrebbe anche venire in Italia ma dovrebbe fare la quarantena e poi anche al ritorno a casa. Spalletti? Gli piace molto, come a Pradè, ma è l’allenatore che non è convinto. Non lo era neanche a dicembre quando lo cercarono. Vorrebbe arricchire la sua bacheca quindi cerca un progetto per vincere subito. A questo punto si può dire che se accetta la Fiorentina lo fa perché non riceve altre offerte, oggi ritiene che sia rischioso allenare a Firenze perchè è tifoso e ha interessi in città. Juric? E’ un’idea di Pradè da tempo, al ds piace il suo approccio stile Gasperini. È un allenatore che lavora molto sul campo e rilancio giocatori che altrove non trovano fortune. Commisso invece coltiva ancora l’idea di prendere un nome internazionale, nomi che abbiano un richiamo. Anche Pradè si gioca molto adesso, lo scorso anno ha fatto il mercato in fretta ma ora è diverso. Chiesa? Credo andrà via, il problema è che adesso ci sono proposte dall’estero ma lui preferisce restare in Italia”.