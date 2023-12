Da esubero a titolarissimo: Ranieri è il simbolo della meritocrazia

Il Corriere dello Sport si sofferma su Luca Ranieri. E fin qui, a meravigliare, sono i numeri messi insieme dal classe ’99, che nella serata in cui con un colpo di testa da centravanti ha deciso lo scontro diretto con il Torino ha toccato quota quattro gol in stagione, trovando la prima gioia al Franchi (e in campionato) dopo tre reti realizzate in Conference, l’ultima - anche quella - decisiva a Budapest per mettere il punto esclamativo nella sfida con il Ferencvaros e regalare alla Fiorentina l’approdo diretto agli ottavi di finale. Che storia quella dello spezzino, rimasto a Firenze nell’estate 2022 per questioni di lista (Ranieri è tra i giocatori che il club ha potuto inserire nell’elenco dei 25 come prodotto del vivaio, essendo approdato in viola a 13 anni su intuizione di Bernardeschi sr, ai tempi braccio destro di Corvino per il settore giovanile) e divenuto oggi un elemento imprescindibile. L’emblema più chiaro di come la classe operaia e la meritocrazia nel calcio possano (e debbano) salire al potere, quando serve.