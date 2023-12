Da esubero a imprescindibile. Ranieri l’uomo del momento (a sorpresa)

L'edizione odierna di Repubblica dedica un focus a Luca Ranieri, in prima fila nel 2023 da incorniciare della Fiorentina. Il difensore si è regalato una notte in zona Champions con il suo primo gol in A in maglia viola, in attesa della gioia più grande di diventare padre. Cresciuto nel settore giovanile, in Prima Squadra da outsider, quanta strada: nella terza vittoria consecutiva senza incassare gol c'è tanto anche di lui, già in gol tre volte in Conference ma mai in Italia. Per ora.