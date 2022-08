Da domani testa alla Cremonese. Alla ripresa out Duncan e Nico Gonzalez

La Fiorentina tornerà da Siviglia e dopo il giorno di riposo che Italiano concederà alla squadra, da domani testa alla Cremonese. Come scrive La Nazione, gli unici indisponibili alla ripresa degli allenamenti (oltre agli emarginati Dragowski e Kokorin) saranno Duncan e Nico Gonzalez. Il ghanese non ha preso parte all'amichevole in Spagna e deve ancora smaltire il problema fisico accusato in Austria contro il Qatar, l'argentino invece rischia di saltare la gara d'esordio con la Cremonese. Niente di grave, ma il leggero fastidio al bicipite femorale e il gran caldo che attende la Fiorentina al Centro Sportivo inducono alla cautela.