Da Como riparte il tour de force: Fiorentina, ora dieci gare in un mese

Le soste per le nazionali sono terminate, almeno fino alla prossima metà di marzo. Nessuna pausa e un ritmo - scrive Repubblica Firenze - che procederà spedito anche per la Fiorentina. Così come sarà da domenica fino al termine del 2024 inteso come anno solare: dieci gare in un mese che comprenderanno tutte le competizioni in cui i viola sono coinvolti. Dal campionato, alla Conference League passando dal turno degli ottavi di finale di Coppa Italia contro l’Empoli. Il fattore Franchi da sfruttare con sei gare su dieci in casa ma anche la consapevolezza che per rimanere in alto serviranno le attenzioni mostrate fin qui. Le stesse che hanno trascinato i viola nelle zone altissime della classifica. La trasferta di domenica, quella a Como, sarà determinante per capire come la Fiorentina sarà rientrata dagli impegni con le nazionali e dopo la settimana di riposo concessa dal tecnico.