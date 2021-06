Da Cecchi Gori a Commisso: una “giostra” in panchina prima della svolta

Italiano sarà il quinto allenatore dell'era Commisso

Mario Cecchi Gori acquistò una Fiorentina che viveva il dramma sportivo- sociale della cessione di Baggio. Partì con Lazaroni il primo anno, lo cambiò l’anno successivo con Radice per poi vivere l’incubo principale nella stagione 1992- 1993 con la retrocessione in B accompagnata da un triplo cambio in panchina: Radice- Agroppi- Antognoni Chiarugi. Solo con la discesa in B e l’arrivo di Ranieri si iniziò un percorso vincente che portò allaCoppa Italia nel 1996.