4-3-3 o 4-2-3-1: ecco la Fiorentina di Italiano

Le strategie del tecnico scelto per la rinascita viola

Redazione VN

Come giocherà la Fiorentina di Vincenzo Italiano? Il prossimo tecnico viola dovrebbe optare per il 4-3-3 o per il 4-2-3-1. Gonzalez - scrive Repubblica Firenze - prenderà posto nel tridente offensivo col quale Italiano dovrebbe impostare la sua formazione. Vlahovic la punta centrale e un altro esterno, da individuare, che possa completare l’attacco. Qui però ci sono anche dei giocatori che andranno valutati: Sottil (contro riscattato dal Cagliari, costo lordo dell’operazione 900 mila euro), Callejon e Kouame. Tutti potenziali laterali offensivi. Così come Saponara che rientrerà a Firenze proprio dopo il prestito allo Spezia, dove Italiano lo ha impiegato spesso come esterno d’attacco. Poi c’è Ribery, un capitolo a parte. Con Gattuso pareva più probabile la sua permanenza: adesso regna l’incertezza e non ci sono segnali in vista della scadenza del suo contratto. A centrocampo tutto dipenderà dall’assetto: Castrovilli può fare la mezz’ala nel 4-3-3 ma in caso di 4-2-3-1 il numero dieci può giocare anche dietro la punta. In mezzo al campo si attende un rinforzo di qualità e il nome che circola è quello di Stefano Sensi di proprietà dell’Inter.

In difesa occhi puntati su Milenkovic e Lirola. Il primo potrebbe partire in caso di offerta da un top club, sul secondo invece continua a esserci il pressing del Marsiglia (e non solo). Nel caso i viola potrebbero fare cassa e puntare su Zappacosta di proprietà del Chelsea e prestato al Genoa nel corso dell’ultima stagione.

Anche il Corriere dello Sport si concentra sul modo di giocare di Italiano. L'azione inizierà dal portiere in appoggio sui difensori centrali che a loro volta chiameranno in causa gli esterni e subito dopo si dedicheranno alle marcature preventive. Il possesso palla sarà uno dei marchi di fabbrica, accompagnato appena possibile da verticalizzazioni rapide e incisive verso l'attaccante centrale tipo Vlahovic o quello esterno come Nico Gonzalez che diventeranno i terminali della profondità nel momento in cui la Fiorentina conquisterà il pallone. La ripartenza dovrà essere rabbiosa puntando al cuore della retroguardia avversaria, mentre Italiano vuole che i suoi centrocampisti facciano un immediato contropressing quando a perdere il possesso sono loro. E poi ancora triangoli, iniziative individuali per liberare la fantasia in avanti, marcature strette dietro, passaggio dal 4-3-3 al 4-1-4-1 nella fase d'interdizione per dare protezione proprio ai centrali con il regista che spesso si abbasserà fino alla linea arretrata.