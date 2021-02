Da Capitan Futuro a… Mister Futuro: tutti i rifiuti (forzati) di De Rossi

Daniele De Rossi allenerà, questo è sicuro. Quando? Probabilmente a partire dalla prossima stagione, se la burocrazia glielo permetterà. La Gazzetta dello Sport scrive di almeno tre rifiuti, primo fra tutti quello alla Fiorentina, ad inizio luglio. La possibilità di allenare in una piazza del genere lo avrebbe lusingato, ma mancavano i documenti, e i campioni del mondo non possono più allenare d’ufficio. Poi il Crotone, che però ha confermato Stroppa, e recentemente il Cagliari, che poi ha virato su Semplici. Ad aprile partirà il corso Uefa Pro, che permetterà a De Rossi di allenare finalmente in Serie A, ma solo da settembre 2022. Il Covid ha fatto slittare tutto per mesi, così adesso, se DDR vorrà allenare, lo potrà fare solo da secondo, lasciando ad un’altra persona tutte le uscite ufficiali.