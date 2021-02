De Rossi rivela: “Fiorentina? Mi sarebbe piaciuto iniziare lì, ma da allenatore è tutto diverso”

Daniele De Rossi, intervenuto a Bobo TV, ha parlato anche del suo presente da allenatore. Qualche tempo fa era stato accostato alla panchina della Fiorentina, che sarebbe stata la sua prima esperienza. Ecco le sue riflessioni in merito:

Finché non inizi non sai se sei pronto. La Fiorentina? In ogni caso non avevo il patentino. Intanto avere il coraggio di affrontare una cosa del genere significa essere in un certo senso pronto. Da giocatore è un conto, da allenatore un altro, e lo vedo con mio padre (che allena la Primavera della Roma, ndr). Iniziare in una piazza bella carica come quella lì (parla di Firenze, ndr) mi sarebbe piaciuto tantissimo.