Da Cairo a Giulini e non solo: “sì” al decalogo di Commisso. Ma le big?

Alcuni presidenti e dirigenti accolgono positivamente le proposte di Commisso, ma dalle big per ora solo silenzi

Non è una battaglia che può combattere da solo, ma Rocco Commisso stavolta può prendersi i meriti per la sua azione intrapresa per "calcio più sostenibile e con regole più chiare per i procuratori". Serve una presa di coscienza collettiva - scrive il Corriere Fiorentino - ma per quanto riguarda la Serie A le proposte del presidente viola rappresentano solo un ottimo punto di partenza con alcune idee di difficile realizzazione". Ho letto con attenzione le proposte di Commisso e ne penso tutto il bene possibile. Il suo ragionamento di fondo è assolutamente condivisibile" dice al quotidiano il presidente del Torino, Urbano Cairo, mentre da Cagliari Tommaso Giulini dichiara che "Le proposte della Fiorentina sono sensate e condivisibili ma andrebbero portate avanti di pari passo con l’introduzione di un tetto salariale" dove i club non potrebbero investire più del 60/70% dei ricavi e introdurre il controllo dei costi nel mondo del calcio, salari e intermediazioni in primis.