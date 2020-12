Da Bologna: “Orsolini mette la Fiorentina ancora nel mirino”

Sul Corriere dello Sport di oggi, nello spazio dedicato al Bologna, c’è un focus su Riccardo Orsolini. Tornato in campo dopo un infortunio nell’ultima gara del 2020 contro l’Atalanta. L’obiettivo, ora, è la partita contro la Fiorentina al Franchi il 3 gennaio. Proprio il match contro i viola dello scorso anno – ricorda l’articolo – fu uno spartiacque per Orsolini. Era sempre gennaio, ma si giocava al Dall’Ara. In quella partita il numero 7 riprese da solo lo svantaggio con un siluro su punizione al 94′. Quello fu uno degli ultimi lampi dell’attaccante che poi si era infilato in un tunnel di prestazioni negative e infortuni. LA FIORENTINA PRONTA A RICOMINCIARE GLI ALLENAMENTI