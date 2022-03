Da Bologna: la panchina di Mihajlovic in bilico, Saputo vuole Gattuso

Il presidente degli emiliani Joey Saputo avrebbe già individuato in Rino Gattuso il sostituto del tecnico serbo

E' sempre più in bilico la panchina di Sinisa Mihajlovic a Bologna. La società felsinea - si legge sull'edizione bolognese de La Repubblica - starebbe già sondando il tecnico che potrebbe sostituire il serbo.

Il presidente degli emiliani Joey Saputo avrebbe già individuato in Rino Gattuso il sostituto. L'ex tecnico di Milan e Napoli, per un breve periodo anche allenatore della Fiorentina, ha molto mercato e potrebbe anche scegliere di ripartire dall'estero, ma sarebbe anche disposto a discutere un eventuale approdo in rossoblù.