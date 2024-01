Da Bologna: “Con la Fiorentina la partita che vale una stagione”

Grande attesa a Bologna per la gara di stasera in Coppa Italia al Franchi. Pubblico delle grandi occasioni

"Bologna, fai una magia". Titola così stamattina il Corriere di Bologna, nel presentare la gara di stasera al Franchi, Quarti di finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Bologna. Sfida secca che mette in palio la semifinale ma che rappresenta anche un confronto tra due formazioni che in campionato stanno lottando per gli stessi obiettivi. Sono attesi 2500 tifosi rossoblu a Firenze. E all'interno del pezzo si legge: