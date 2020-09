Da Boateng a Saponara, la Fiorentina cerca acquirenti. Ecco le squadre interessate

Terzic e Zurkowski all’Empoli, Edoardo Pierozzi e Simonti alla Pistoiese e Cerofolini alla Reggiana. Sono solo le prime cessioni di un insieme molto più ampio di giocatori da piazzare altrove, come si legge su La Nazione. I più complicati sono Boateng ed Eysseric. Il primo è partito a gennaio in direzione Besiktas con il placet di Iachini, che non si opporrà dunque ad una cessione a titolo definitivo. Stesso discorso per il francese, richiesto in Ligue 1 e in ritardo di condizione rispetto al resto del gruppo. Liverani vuole Saponara al Parma dopo averlo avuto al Lecce, Dabo è cercato dal Benevento mentre Cristoforo, Hristov e Graiciar sono in cerca di pretendenti.

E INTANTO SI FANNO PASSI AVANTI PER BONAVENTURA