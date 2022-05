Da Bergamo: l’Atalanta torna a crederci e spera in un “aiuto” dalla Juve

Da Bergamo esultano per il passo falso della Fiorentina che tiene aperti i giochi per l'Europa

Un (altro) matchball sprecato. Sperando di non doverlo rimpiangere amaramente. La Fiorentina avrebbe potuto chiudere il discorso Europa ieri, in caso di successo contro la Samp. A quel punto a giocarsi l'ultimo posto sarebbero rimaste Atalanta e Roma. Invece l'unica già sicura di partecipare alle Coppe nella prossima stagione è la Lazio. E da casa Atalanta - ovviamente - tirano un grande sospiro di sollievo.

L'Eco di Bergamo titola in prima pagina "Europa più vicina dopo il ko della Fiorentina" mentre il Corriere di Bergamo scrive: "La Sampdoria, libera dalle pressioni di una salvezza, domina e stende una Fiorentina smaniosa e tesa per l’Europa. Il risultato spiazza e fa esultare Bergamo: 4-1 secco per i blucerchiati e la Viola resta a 59, sopra la Dea solo per gli scontri diretti. Ora all’Atalanta basta vincere con l’Empoli e sperare che la Fiorentina perda o pareggi con la Juve, oppure conquistare almeno 1 punto con i toscani incrociando le dita per un trionfo bianconero".