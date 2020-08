Da Belotti a Milik: il “professor” Flachi dà i voti al mercato attaccanti

La Nazione in edicola oggi propone un’intervista all’ex viola Francesco Flachi, che si dice subito contento di sentire certi nomi accostati all’attacco della Fiorentina, ultimamente sterile. Il preferito di Flachi è Belotti: “Il centravanti vero e inimitabile, segna e partecipa alla manovra: voto 8, anche se Cairo non lo farà partire facilmente”. Otto anche per Mandzukic, che secondo Flachi avrebbe carisma e età giusti per prendere in mano con Ribery lo spogliatoio della Fiorentina. Non è un centravanti puro, ma fa segnare molto i compagni.

“Piatek? Sarebbe la scommessa più delicata da vincere”. Voto 7 al pistolero, che a Flachi piace soprattutto per la voglia di riscatto dopo i mesi difficili al Milan. Da rivedere. Infine Milik, sul quale il rischio è che si apra un’asta sanguinosa con la Juve, ma che vale Belotti come attaccante. Il problema? I due gravi infortuni che lasciano un segno a livello psicologico. Voto 7,5 per il polacco.

