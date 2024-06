Da Arnautovic a Krstovic: pro e contro di quattro attaccanti per la Fiorentina

Dopo Retegui e Icardi, la Fiorentina sta sondando altri quattro nomi. Marko Arnautovic (Inter, 5 milioni). E’ forse l’attaccante più facile da portare a casa. L’Inter può liberarlo per un prezzo non altissimo, lui a Firenze giocherebbe e non sarebbe la quarta/quinta punta come in nerazzurro. L’incognita? L’età. Andrea Pinamonti (Sassuolo, 18 milioni). La valutazione è di 18 milioni, ma la base d’asta per strapparlo al Sassuolo supera già i 20. C’è e ci sarà tanta concorrenza importante. L’ideale sarebbe stato muoversi con il Sassuolo in tempi non sospetti. Farlo adesso significherà pagarlo ai livelli di un top-player.

Nikola Krstovic (Lecce, 8 milioni). Qui il problema è... Pantaleo Corvino. No, i rapporti con la Fiorentina non c’entrano. C’entra semmai, il modo di fare mercato del ds. Se il Lecce dovesse rinunciare alla punta vorrà trarre il massimo dei benefici in chiave finanziaria. Per rifarsi un mercato e per strappare soldi a chi ha bisogno di Krstovic. Milan Djuric (Monza, 3 milioni). Si potrebbe parlare di usato sicuro. Sicurissimo. Ma davvero la Fiorentina vorrebbe risolvere il problema (ormai cronico) del gol puntando su un giocatore non giovanissimo e che arriva in una squadra ambiziosa dopo una stagione tutto sommato in tranquillità a Monza? Certo se Palladino chiama... Ma fu così anche per Nzola, lo Spezia e Italiano.