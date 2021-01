Da Amrabat a Borja: un mercato senza risposte. I nuovi acquisti…

Bonaventura, Amrabat, Callejon, Quarta, Borja, Barreca, Biraghi. I calciatori acquistati o riportati a casa dalla Fiorentina nella scorsa sessione di mercato non hanno pagato, il primo compito di Prandelli, secondo Il Corriere dello Sport, il primo compito di Prandelli deve essere quello di recuperare in qualche modo i vecchi acquisti. Allo steso tempo serviranno nuovi rinforzi, utili a mettere in moto la barca viola e a portarla in salvo nel più breve tempo possibile. In attacco resiste il nome di Inglese (LA SCHEDA) del Parma, a centrocampo invece è sempre di moda Torreira (LA SCHEDA).

