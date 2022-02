Da amici ad avversari è un attimo: la sfida fra Milenkovic e Vlahovic

Vlahovic e Milenkovic. Da amici ad avversari è un attimo al giorno d'oggi. Italiano studia come contenere il suo ex bomber

Milenkovic e Vlahovic sono cresciuti insieme negli anni in maglia viola. Eppure, tra due giorni, tutto questo si fermerà per 180'. Si conoscono fin dai tempi del Partizan Belgrado e si definiscono come fratelli. Con il serbo in campo i bianconeri stanno pian piano tornando in zona Champions e la Fiorentina con la sua partenza ha trovato due sostituti degni. Italiano, insieme alla squadra avrà riguardato i movimenti dell'ex bomber, anche se lo conosce già molto bene e sa quanto possa essere temibile.