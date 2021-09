Da afona a polifonica, è una Fiorentina da “Sabato Italiano”

Dopo poche settimane ha fatto dimenticare la Fiorentina di Iachini e rilanciato giocatori: Italiano è il nuovo "maestro" viola

A Bergamo non è stato un sabato qualunque, ma un sabato Italiano. Come scrive La Nazione, al Gewiss c'era un'aria formidabile, e i viola hanno annichilito l'Atalanta stupendo tutti grazie al marchio di fabbrica del suo allenatore, capace di trasformare una rosa afona in una squadra polifonica. Vincenzo Italiano, "allenatore martello con vocazione alla bacchetta" - si legge - ha fatto diventare musica dei giocatori che fino a qualche settimana prima sembravano destinati alla stecca. Duncan. Igor, Biraghi, una trasformazione radicale fatta di motivazioni e non solo.