Da 3 a 4 e non solo, Palladino ha cambiato la Fiorentina. Ecco gli aggiustamenti

Raffaele Palladino ha portato la Fiorentinain alto, e lo sta facendo anche grazie alla società e il suo mercato. L'inizio però è stato complesso come ricorda Tuttosport. Il 3-4-2-1 non ha funzionato, così come le idee di pressing alto e possesso palla più strutturato. Palladino è stato bravo ad adattarsi al materiale umano a sua disposizione. Passaggio alla difesa a 4 con maggiore solidità. Questa Fiorentina tende a non avere l'uomo come riferimento ma la chiusura degli spazi con meno aggressività. Un sistema che sta esaltando i singoli, come Moise Kean. Le transizioni sono il suo habitat, ed i risultati si vedono. I protagonisti però sono anche altri, come Comuzzo e Dodò in difesa. Colpani che da esterno riesce anche ad adattarsi in fase difensiva, il trio di centrocampo Bove-Cataldi-Adli. E poi in porta c'è De Gea una certezza