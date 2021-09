Cutrone, frecciata alla Fiorentina: “Mi è mancata la fiducia”

L'ex viola ha iniziato la sua nuova avventura ad Empoli: "Anni complicati, ora voglio spaccare tutto"

"Venivo da due annate complicate, avevo giocato poco e fatto fatica a mostrare quello che so fare. Però questi due anni complicati mi hanno aiutato a crescere sotto tanti punti di vista, sono maturato. Non ho avuto la continuità di cui un attaccante ha bisogno. E in certi casi è mancata anche la fiducia". Che il riferimento sia proprio all'avventura nella Fiorentina?