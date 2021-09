Ds Salernitana su Ribery: “Ora gli avversari dovranno preoccuparsi”

L'arrivo di Ribery esalta l'ambiente della Salernitana: "La sua presenza ci legittima in Serie A"

"L'arrivo di Ribery ha legittimato la Salernitana in Serie A". Così il diesse dei granata Angelo Fabiani ha parlato ieri sera a Telecolore sull'arrivo dell'ex Fiorentina. "Tra lui e la squadra c'è già feeling. Sono convinto che gli altri calciatori, con lui in campo, avranno quella serenità per affrontare le partite con la giusta sfrontatezza. Gli avversari, invece, dovranno preoccuparsi". Ribery dovrebbe essere subito convocato per Torino-Salernitana di domenica, anche se probabilmente partirà dalla panchina.