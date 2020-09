Cutrone-Vlahovic-Chiesa: chi resta? I dubbi della Fiorentina in attacco

Vlahovic o Cutrone, Cutrone o Vlahovic? Vero che la Fiorentina non ha fretta, ma i nodi da sciogliere in attacco sono legati ai due giovani centravanti. La Nazione sottolinea che l’agente dell’italiano, Giovanni Branchini, ha interloquito con la società nella giornata di ieri, con ogni probabilità per valutare l’ipotesi legata al riscatto della punta. Vlahovic vuole rimanere a Firenze, Iachini lo gradisce, ma l’arrivo di un ariete di peso lo metterebbe in secondo piano. Il Verona l’ha spuntata sul Parma per il prestito, ma si è fatta avanti anche la Roma, decisa a puntare su un 9 giovane in caso di partenza di Dzeko. Capitolo Chiesa: la Juventus è tornata dopo molto tempo a lanciare segnali d’interesse, ma ci sono da registrare anche i tentativi del Milan di Pioli. L’ultima parola, ormai è chiaro, spetta a Commisso.

VN – IL FUTURO DI BIRAGHI, TRA ADEGUAMENTO E SCENARI DI MERCATO