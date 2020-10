Cutrone, occasione sprecata: “Sembra Paperino”

Alla prima da titolare in stagione, Patrick Cutrone non è riuscito a lasciare il segno nella gara di Coppa Italia contro il Padova. Mai pericoloso, è stato sostituito da Kouame a metà ripresa. Curiosa la definizione di David Guetta sul Corriere Fiorentino nelle pagelle (voto 5): “Paperino. Quanto impegno, quanta rabbia. Ma anche quanto poco ha realizzato, anche in termini di tiri. Anticipato o in ritardo, non arriva a quello che è sempre il suo traguardo di giornata, il gol”. LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI