Cutrone, l’occasione è ghiotta. A Udine una possibile chance dal 1′ per rompere il digiuno

Patrick Cutrone ha sentito tantissimo la partita col Milan. Come biasimarlo, viste le circostanze che lo hanno allontanato dalla sua prima casa? Il Corriere Fiorentino precisa che Cutrone non ha montato polemiche, da professionista esemplare, ma si percepiva la sua voglia di incidere sulla partita, anche da subentrante. Ci teneva così tanto, a segnare, che avrebbe fatto a fettine Pulgar se il cileno non avesse trasformato il rigore da lui procurato (LEGGI). Lasciando perdere gli insulti social, veramente insensati, a Udine potrebbe arrivare un’occasione dal primo minuto, nella logica dell’alternanza con Vlahovic; occasione che manca dall’8 febbraio contro l’Atalanta, e timbro in Serie A che latita addirittura da dicembre 2018, per una serie di motivi che vanno dall’esplosione di Piatek al trasferimento in Inghilterra. Cutrone quando non segna sta male. E adesso che il problema alla caviglia che lo ha rallentato nell’ultimo periodo è scomparso, il bomber potrà provare a stare un po’ meglio.