Il retroscena sulla partita di Cutrone: “Pulgar, se non la mettevi m’inc***avo!”

Su Goal.com leggiamo il racconto di Tommaso Turci, bordocampista per DAZN, che ha seguito con attenzione la serata di Patrick Cutrone. Ecco i tratti salienti del pezzo:

“Si riscalda in solitudine nella sua metà campo, ma contro il Milan è soprattutto una preparazione mentale. Lo si legge dal labiale quando parla da solo: non è una gara come le altre. Patrick era pronto ad entrare già nel primo tempo, figuriamoci quando Iachini gli dice “Bomber, ci sei?”.

““Ti prego, fammelo calciare!” Dice a Pulgar quando si prende il rigore con astuzia. E “Se non la mettevi, m’inc***avo!” scherza ancora col cileno dopo il goal del pareggio. Cutrone è un power bank, un filo conduttore sempre presente, l’elettricità gli scorre dentro.”