Il Corriere dello Sport celebra il momento felice di Patrick Cutrone, reduce da tre gol consecutivi. Non era mai riuscito in carriera a segnare in tre sfide una dietro l’altra. Domani sera proverà a replicare contro l’Inter in quello che per lui sarà un derby personale. E il futuro? A Firenze, lo ha detto a chiare lettere anche dopo aver battuto il Torino.